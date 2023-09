Zwei Tote bei Kämpfen in palästinensischem Lager im Libanon

Bei Gefechten im größten Flüchtlingslager für Palästinenser im Libanon sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Samstag berichtete, gab es auch Verletzte. Die Kämpfe zwischen Mitgliedern der Palästinenserorganisation Fatah und anderer islamistischer Gruppen in dem Lager Ain al-Hilwah nahe der Küstenstadt Sidon waren in der Nacht auf Freitag erneut entfacht.

BILD: SN/APA/AFP/MAHMOUD ZAYYAT Kämpfe zwischen Fatah-Mitgliedern und anderen islamistischen Gruppen