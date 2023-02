Zwei Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben zwei Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte am Mittwoch mit, 36 Menschen seien von Schüssen von israelischen Truppen getroffen worden. Mindestens vier davon seien in kritischem Zustand. Das israelische Militär teilte lediglich mit, dass es am Vormittag zu einem Einsatz in der Stadt gekommen sei.

SN/APA/AFP/ZAIN JAAFAR Gealtsame Auseinansersetzungen in Nablus