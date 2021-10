Zwei Tote bei Protesten im Sudan

In Omdurman, der Zwillingsstadt der sudanesischen Hauptstadt Khartum, sind zwei Demonstranten von Regierungstruppen erschossen worden. Das teilte der Zentrale Ärzteausschuss des Sudan am Samstag mit. Der Bericht über die Toten kam, als Hunderttausende in Khartum gegen den Militärputsch dieser Woche protestierten und die Wiederherstellung der zivilen Herrschaft forderten.

SN/APA/AFP/- Massenproteste nach Militärputsch am Montag in Hauptstadt Khartum