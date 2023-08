Zwei Tote bei Schusswechseln in Libyen

Bei Kämpfen zwischen den beiden führenden bewaffneten Gruppen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind zwei Menschen getötet worden. Der einzige zivile Flughafen der Stadt musste geschlossen werden, erklärten offizielle Stellen am Dienstag. Die Schusswechsel zwischen den beiden mit der Regierung in Tripolis verbundenen Gruppen Al-Radaa und Brigade 444 hätten Montagabend begonnen und sich bis in den Dienstag hinein fortgesetzt, hieß es aus dem libyschen Innenministerium.

BILD: SN/APA/AFP/MAHMUD TURKIA Gefechte zwischen rivalisierenden Gruppen in der libyschen Hauptstadt