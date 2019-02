Zwei Tote nach Protesten gegen Regierung in Haiti

Tausende Menschen haben in Haiti gegen die Regierung und Korruption in dem bitterarmen Karibikstaat protestiert. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise und steckten am Donnerstag Straßensperren in der Hauptstadt Port-au-Prince in Brand. Bei den Protesten sind mindestens zwei Menschen getötet worden.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Proteste im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre