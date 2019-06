Zwei Tote und 20 Verletzte bei Protesten in Honduras

In Honduras sind bei Protesten gegen Präsident Juan Orlando Hernández mindestens zwei Menschen erschossen worden. Gerichtsmediziner hätten an den Leichen der beiden Männer Schussverletzungen gefunden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Männer im Alter von 24 und 37 Jahren waren gestorben, als Polizei und Militär am Mittwoch Straßenblockaden aufgelöst hatten.

SN/APA (AFP)/ORLANDO SIERRA Proteste gegen Gesundheits- und Bildungsreformen