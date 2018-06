Zwei Unberechenbare treffen einander

Damit sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim auf einen Deal zur Denuklearisierung einigen können, brauchen sie gegenseitiges Vertrauen. Als vertrauenswürdig hat sich bisher weder der eine noch der andere gezeigt.

Am Flughafen Singapur warteten am Sonntag mehrere Kühllaster des Verpflegungsdienstleisters Sats auf die Landung eines ganz bestimmten Flugzeugs. Die Iljuschin, eine Maschine russischer Bauart, brachte Lebensmittel, Luxusautos und Dinge des täglichen Bedarfs für Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un direkt aus Pjöngjang. Offenbar traut dieser dem Essen in der Gastgeberstadt seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump nicht so ganz. Der Diktator selbst kam wenig später mit einem Jumbojet eingeschwebt, den ihm die Chinesen für diese Reise geliehen hatten - schließlich hat sich noch nie ein nordkoreanischer Führer so weit von seinem Heimatland wegbewegt.