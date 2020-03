Zwei US-Soldaten im Irak bei Anti-IS-Mission getötet

Im Irak sind nach offiziellen Angaben zwei US-Soldaten getötet worden. Die Angehörigen der Streitkräfte seien während einer Mission von "feindlichen Kräften" getötet worden, teilte die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition am Montag mit. Sie hätten irakische Sicherheitskräfte bei einer Mission gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begleitet. Der Vorfall habe sich bereits am Sonntag in einer Gebirgsgegend im Zentralirak ereignet.

Quelle: Apa/Dpa