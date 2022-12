Zwei weitere Tote bei Demonstrationen in Peru

Bei den Protesten gegen die Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo sind in Peru am Montag zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Ein Demonstrant sei bei Zusammenstößen mit der Polizei auf einem Flughafen in Perus zweitgrößter Stadt Arequipa getötet worden, sagte die Ombudsfrau für Menschenrechte, Eliana Revollar. Das andere Opfer wurde demnach getötet, als die Polizei eine Demonstration in der Provinz Apurímac gewaltsam auflöste.

SN/APA/AFP/DIEGO RAMOS Reifen wurden in Brand gesetzt