Zweimonatige Waffenruhe im Jemen hat begonnen

Im Jemen hat am Samstag eine zweimonatige Waffenruhe begonnen. "Ab heute Abend müssen alle offensiven Militäraktionen am Boden, in der Luft und auf See aufhören", erklärte der UN-Sondergesandte Hans Grundberg. Die Waffenruhe trat offiziell um 19.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ) in Kraft. Ihr Beginn fällt mit dem Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan zusammen. Die USA, Deutschland und Österreich riefen die Konfliktparteien auf, einen Friedensprozess einzuleiten.

SN/APA/AFP/- Saudische Truppen im Jemen