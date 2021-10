Zweiter Tag der Parlamentswahlen in Tschechien

In Tschechien ist der erste Tag der zweitägigen Parlamentswahlen am Freitagabend zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen um 22 Uhr. Am Samstag können die Wähler noch von 8 bis 14 Uhr ihre Stimme abgeben. Aussagekräftige Ergebnisse werden am Abend erwartet. Als Favorit der Wahl gilt die liberalpopulistische Partei ANO von Regierungschef Andrej Babis an, obwohl der Premier in den vergangenen Tagen durch Enthüllungen der sogenannten "Pandora Papers" unter Druck geraten ist.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Babis trotz Pandora-Paper-Enthüllungen als Favorit