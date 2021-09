Zweiter Tag der UNO-Generaldebatte - Online-Gipfel zu Corona

Mit Reden unter anderem von Vertretern der Ukraine und Jordanien geht die jährliche Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York am Mittwoch in ihren zweiten Tag. Zudem sind zahlreiche Nebenveranstaltungen geplant, unter anderem ein hochrangig besetzter Online-Gipfel zur gerechteren internationalen Verteilung von Impfstoffen, organisiert von US-Präsident Joe Biden. Ziel sei es, sich auf eine "gemeinsame Vision zur Bekämpfung" von Corona zu einigen, hieß es.

SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Reigen hochrangiger Treffen im UNO-Hauptquartier geht weiter