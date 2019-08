Zweiter Tag politischer Konsultationen in Rom begonnen

Der italienische Präsident Sergio Mattarella setzt am Donnerstag seine politischen Konsultationen fort, um einen Ausweg aus der Regierungskrise in Rom zu finden. Am zweiten und letzten Tag der Gespräche stehen ab 10.00 Uhr Treffen mit den stärksten im Parlament vertretenen Parteien bevor.

SN/APA (AFP/Archiv)/MIGUEL MEDINA Matterella plant Gespräche mit Parlamentsvertretern