Zweiter Terroranschlag in Mogadischu binnen Stunden

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat in der Nähe des Präsidentenpalastes in der somalischen Hauptstadt Mogadischu am Samstagabend sechs Mörsergeschosse abgefeuert. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden; es könne möglicherweise auch Todesopfer geben, sagte ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur. Das genaue Ziel des Anschlags war zunächst unklar.

SN/APA/AFP/- Anschlag mit Sprengstoff beladenem Auto