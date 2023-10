Zweiter UNO-Hilfskonvoi im Gazastreifen angekommen

Eine weitere Hilfslieferung hat den Gazastreifen erreicht. Ein Konvoi aus 14 Lkw sei am Sonntagabend aus Ägypten in den Küstenstreifen gefahren, teilte Juliette Touma, Kommunikationsdirektorin des UNO-Hilfswerks (UNRWA), der Nachrichtenagentur Reuters per Telefon aus Amman mit. Nach tagelangem Ringen um die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen war am Samstag die erste Hilfslieferung aus 20 Lkw im Palästinensergebiet angekommen.

Der Schwerpunkt liegt auf Arznei- und Lebensmittel. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden täglich allerdings 100 Lastwagen benötigt, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung im Gazastreifen zu decken. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hatte in einem Interview am Rande einer Nahost-Konferenz in Kairo am Samstag gesagt, es sei wichtig, dass es keine Lücke in der Hilfe gebe, die über die Grenze gehe. Am Sonntag sprach Griffith nach dem zweiten Konvoi von einem weiteren "Hoffnungsschimmer".

Israel hat den Gazastreifen nach dem Überfall der dort herrschenden radikal-islamischen Palästinenser-Organisation am 7. Oktober noch stärker abgeriegelt und greift das Gebiet seitdem immer wieder aus der Luft an. Es hat die Bewohner zudem zur Evakuierung in den Süden des Gazastreifen aufgefordert. Ägypten hat den Übergang Rafah schließlich für Hilfslieferungen geöffnet.

US-Präsident Joe Biden besprach unterdessen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Telefon die Hilfslieferungen. Washington macht sich Hoffnungen, dass es sie regelmäßig geben wird. Biden und Netanyahu hätten bekräftigt, dass es jetzt einen "kontinuierlichen Fluss dieser entscheidenden Hilfe nach Gaza geben wird", teilte das Weiße Haus am Sonntag mit. Biden habe in dem Gespräch die ersten beiden Konvois begrüßt.