Zweites Gipfeltreffen von Trump und Kim geplant

Das Weiße Haus und die Regierung Nordkoreas bereiten ein zweites Spitzentreffen zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor. Das gab die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington bekannt. Zuvor hatte Trump einen Brief Kims erhalten. Auch dieser befasse sich mit einem möglichen zweiten Gipfel, sagte Sanders.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Kim Jong-Un und Donald Trump bei ihrem Treffen in Singapur