Zweites Treffen von Trump und Kim Jong-un in Planung

In die zuletzt festgefahrenen Atom-Gespräche zwischen den USA und Nordkorea könnte noch in dieser Woche Bewegung kommen. Vertreter beider Seiten planten für Donnerstag oder Freitag ein Treffen in Washington, berichteten südkoreanische Medien am Dienstag. Dort solle über einen zweiten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un diskutiert werden.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAUL LOEB In die festgefahrenen Atomgespräche könnte Bewegung kommen