Die deutsche Kanzlerin muss in der Coronakrise zwischen Bund und Ländern vermitteln. Rückhalt bekommt sie vonseiten der CSU.

In Sachen Coronamaßnahmen ist Deutschland ein Flickenteppich: Bundesländer wie Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg, Bremen und Baden-Württemberg visieren Lockerungen an. In Bayern dagegen gibt sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als besorgter Landesvater, dem die vielen Lockerungen - außer beim Fußball - ...