Zwischen Russland und Österreich tun sich Gräben auf

Beim Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Wien traten die politischen Differenzen offen zutage.

Lange gewachsen, aber in letzter Zeit immer wieder "massiven Stresstests" ausgesetzt, so beschrieb Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow die Beziehungen zu Russland. Kulturelle Zusammenarbeit und gemeinsame Geschichte, das blieben die einzigen unwidersprochenen Gemeinsamkeiten. Sogar als es um die Wirtschaftsbeziehungen ging, die traditionell eng sind zwischen Österreich und Russland, sprach Schallenberg dezidiert von der EU als einem wichtigen Handelspartner. Lawrow hingegen erwähnte unter anderem die österreichische Beteiligung an der Gaspipeline Nord ...