Zwitscher, zwitscher, Fakten schaffen

Donald Trump ist eine Herausforderung für Journalisten. Nicht nur weil er sie ständig beleidigt. Kann man da noch objektiv sein?

Frank Sesno hat oft über Wahlkämpfe in den USA berichtet. Er war über 20 Jahre Journalist beim Nachrichtensender CNN. Über seine persönliche Sicherheit hat er sich dabei nie Gedanken gemacht. Das müsse man in Ländern wie Venezuela oder Nicaragua, aber doch nicht in den USA, dachte er damals. Das hat sich geändert.

Vier Jahre Donald Trump. Wie hat er die Arbeit von Journalisten verändert? Frank Sesno: Es ist viel härter geworden. Viel umstrittener. Ich würde sagen, Trump hat ...