Zypern lockt Impfmuffel mit einer zusätzlichen Urlaubswoche

Coronaschnelltests sollen hingegen kostenpflichtig werden, um Impfgegner zum Umdenken zu bewegen.

Innerhalb von nur drei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf Zypern von 44 auf zuletzt 473 gestiegen. Das Land verzeichnet derzeit so viele Neuinfektionen wie kein anderes in Europa. 827 hatten die zyprischen Gesundheitsbehörden allein am Dienstag registriert. Die Zahl könnte in den kommenden Tagen auf über 1000 pro Tag steigen, falls die Bevölkerung nicht die nötige Vorsicht walten lasse, warnte der Virologe Petros Karayiannis in Nikosia.

Anzeichen für mehr Vorsicht gibt es noch nicht. Der Vergnügungsnachholbedarf bei den ...