Zypern schafft das, worin Moria versagt hat

Zypern hat EU-weit proportional die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Vom Chaos wie in Moria ist es aber weit entfernt.

Mohammed al-Oaqili zittert, als er sein Shirt auszieht, um die Foltermale auf seinem Oberkörper zu zeigen. "Mit einem Lötkolben haben die Terroristen ihn gepeinigt", flüstert Mariam, die Frau des 44 Jahre alten Irakers, und deutet auf weitere Brandnarben an Armen und Beinen. Als Personenschützer hatte Mohammed in Bagdad für eine internationale Sicherheitsfirma gearbeitet, was ihn in den Augen der proiranischen Sadr-Milizen verdächtig machte. "Sie beschuldigten mich, ein Agent der Amerikaner zu sein", erzählt der Iraker. Nach seiner Freilassung vor zwei ...