Zypern wählt einen neuen Präsidenten

In der Republik Zypern wird am Sonntag in einer Stichwahl ein Staatspräsident für die nächsten fünf Jahre gewählt. In einem Rechts-Links-Duell tritt der amtierende konservative Präsident Nikos Anastasiades (71) gegen den hauptsächlich von der kommunistisch geprägten AKEL-Partei unterstützten Stavros Malas (50) an.

Gewählt wird nur im südlichen Teil der Insel