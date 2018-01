Top-Lokale im Ausseerland: Würmer, Steaks & Saibling

Skihütten, Wirte und Top-Lokale im Ausseerland rund um die Tauplitz.

4 Kulinarik-Tipps on der urigen Hütte mit deftiger Hausmannskost bis zur haubenverdächtigen Gourmet Hütte:





1. S'Kriemandl - die höchstgelegene Hütte der Steiermark



Vom herzhaften Frühstück mit Speck und Ei bis zu den Ripperln von steirischen Schweinderln: Familie Hierzegger serviert in ihrer Hütte "S'Kriemandl" am Lawinenstein auf 1.884m die höchstgelegene Hüttenkost der Steiermark. Nicht nur das Essen, auch die urige Hütte mit Kachelofen ist einen Einkehrschwung wert. www.kriemandl.at





2. Insekten essen im Langlaufparadies

3. Schöni Alm - Fondue & Events

Auf den ersten Blick ist die "Steirerhütte" mitten im Langlauf-Paradies am Rande von Bad Mitterndorf eine "normale" urige Hütte, die der Wirt Christian Schilcher mit viel Liebe zum Detail ausgestattet hat. Doch was der Gourmet-Gastronom hier auftischt, wird man in den meisten heimischen Skiregionen vergeblich suchen. Moderner Kontrast zum rustikalen Interieur ist der große Reifeschrank, indem große Fleischstücke vom Feinsten reifen. "Dry aged beef" (trocken gereiftes Rindfleisch) ist aber nur eine von vielen außergewöhnlichen Spezialitäten der Steirerhütte. Höchst aromatisch etwa die Vorspeise: frisch geräucherter Ausseerland-Saibling.Das Dessert kostet mich freilich Überwindung: Heuschrecken mit Vanilleeis und Mehlwürmer auf dunkler Schokolade. Wie das aussieht und ob's schmeckt, zeige ich im Video Info & Reservierung: https://www.gourmet-atelier.at Falls Sie jetzt Lust und Mut bekommen haben, das lukullische Trio aus Saibling, Rind und Insekten zuhause nachzukochen, verrät Christian Schilcher hier sein Rezept

Skihütte und gemütlicher Event-Hotspot an der Skipiste Mitterstein. Jeden Dienstag gibt's hier romantische Fondue-Abende.



www.schoenialm.at





4. Hollhaus - der schönste Sonnenuntergang

Das Hollhaus ist schon wegen seines traumhaften Ausblicks auf den Dachstein einen Besuch wert - hier genießen Sie einen der schönsten Sonnenuntergänge der Region. Hier kann man auch nächtigen.



www.hollhaus.at

(SN)