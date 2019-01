BBU mit erstem Sieg nach fünf Niederlagen

Die Mannschaft von Coach Aaron Mitchell setzte sich zu Hause gegen Deutsch-Wagram durch.

Die Basketballunion Salzburg ist mit einem Erfolg in das neue Jahr gestartet. Die Mannschaft von Coach Aaron Mitchell gewann in der Sporthalle Alpenstraße gegen Deutsch-Wagram mit 84:74. Es war der erste Sieg nach fünf Niederlagen in Folge.

Die Mozartstädter ließen von Anfang an keine Zweifel aufkommen, dass sie die Partie gewinnen wollen. Mit einem klarem 26:14-Vorsprung ging es in das zweite Viertel. Hier zeigte sich die Verteidigungsleistung der BBU verbessert.