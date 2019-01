Der Nachwuchs zeigt sich stark

Die Jugendarbeit steht beim UVV Seekirchen und in der Spielgemeinschaft mit Union Woerle Henndorf hoch im Kurs. Ergebnis: Die Flachgauer Volleyball-Mädels sind höchst erfolgreich.

Beim UVV Seekirchen wird großes Augenmerk auf die Ausbildung junger, begeisterter Volleyballspielerinnen gelegt. Durch die Spielgemeinschaft mit der Union Woerle Henndorf sind bereits einige erfolgreiche Nachwuchsmannschaften entstanden. Wie erfolgreich dieses Konzept der Jugendarbeit ist, schlägt sich auch in den aktuellen Ergebnissen und Tabellenplätzen der einzelnen Teams nieder: In der Altersklasse U15 steht der UVV Seekirchen auf Platz eins, ebenso die SG Union Woerle Henndorf/UVV Seekirchen in der U17 und der U19. Diese jungen Nachwuchsteams blieben in der aktuellen Saison jeweils noch ohne Niederlage!