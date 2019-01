Der Skinachwuchs braucht die kleinen Lifte

Die Aufstiegshilfen im Skigebiet Gaißau-Hintersee stehen still. Da rücken die kleinen Schlepplifte im Flachgau in den Vordergrund. Bei ausreichend Schnee herrscht durchaus reger Betrieb. Das Aus für den Lift am Eugendorfer Berg scheint aber endgültig.

Anton Herzog (90) kann sich an viele schneereiche Winter erinnern. Er war ab 1952 Lehrer und Leiter der Volksschule Schwaighofen in Eugendorf. "Wir hatten keine Turnhalle, deshalb war im Winter Skifahren die einzige Möglichkeit, Sport zu betreiben." Viel Arbeit war es, am Eugendorfer Berg die Pisten zu treten, deshalb entstand die Idee, einen Lift zu bauen. "Ich bin an den Hochfuchsbauern Anton Fink, der mein Schüler in der Landwirtschaftlichen Fortbildungsschule gewesen war, herangetreten, ob die Errichtung einer Aufstiegsmöglichkeit auf dem Eugendorfer Berg nicht möglich wäre. Doch für ihn war die Zeit dazu noch nicht reif." Im schneereichen Winter im Jahr 1964 fiel dann die Entscheidung für einen Lift. "Wir haben uns die bereits bestehenden Lifte in Hof, Faistenau und Strobl angeschaut, überall war viel Betrieb", so Herzog. Schließlich konnte der Schlepplift zu Weihnachten 1965 in Betrieb gehen. Immer wieder machten schneearme Winter den Betrieb schwierig, aber es gab auch hervorragende Saisonen.