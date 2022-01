Die beste Trainingspiste in ganz Europa

Internationale Trainer streuen Richard Pacher und seinem Team beim Petersbründllift Rosen.

Schon in den Vorjahren herrschte vor allem zwischen den Jahren und im Jänner reger Betrieb beim Petersbründllift im Ortsteil Glashütte in St. Michael. Pistenfuchs Richard Pacher schafft es Jahr für Jahr wieder, einen perfekten Untergrund hervorzuzaubern - und diesen auch täglich "aufzufrisieren": "Heuer haben wir so viel Betrieb wie noch nie. Die Piste bei uns passt perfekt. Die Trainer bestätigen uns, dass es bei uns die beste Piste in Europa gibt. Mittlerweile spricht sich das alles sehr schnell herum."

...