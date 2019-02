Die Play-Offs in weiter Ferne

Zu viele Ballverluste, mangelndes Teamplay sowie schwache Wurfquoten: Die BBU musste sich in Mistelbach geschlagen geben. Die Chancen aufs Play-Off sind damit auf ein Minimum geschrumpft.

Für die Basketballunion Salzburg, kurz BBU, läuft es in dieser Saison einfach nicht nach Wunsch.

Nach der Niederlage gegen KOS Celovec in der vergangenen Runde wollte die BBU zum Saisonende nochmal in die Erfolgsspur zurück und mit Schwung in die Play-Offs. Allerdings traten die Mustangs aus Mistelbach anders als im Hinspiel in voller Montur auf, während bei der BBU Leistungsträger Guillermo Sánchez verletzt und die Kooperationsspieler aus Wels komplett fehlten. Mladen Perak und Luka Milovac spielten zudem angeschlagen. Hinzu kommt die schwierige Spielvorbereitung durch die Renovierung der Sporthalle Alpenstraße vergangene Woche, die stets die halbe Halle in Anspruch nahm.