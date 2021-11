Ein Leben für den Alpenverein und für die Berge

Heinrich Rettenbacher (80), verheirateter Vater zweier Söhne, ist seit 61 Jahren im ÖAV aktiv; zuerst als Jugendführer, danach 46 Jahre im Vorstand. Von den Mitgliedern wird er "Alpenvereins-Heini" genannt.

Was war das wichtigste Ereignis in dieser Zeit? Heinrich Rettenbacher: Die Renovierung der Gsengalm-Hütte in den Jahren 1967 bis 1971. Die Hütte drohte zu verfallen. So haben alle mitgeholfen und sie neu aufgebaut. Die GsengalmHütte gehört dem Stift St. Peter. Wir haben keinen Pachtvertrag mehr. Allerdings dürfen wir sie ...