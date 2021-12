"Eis- und Stockschießen ist ein Leistungssport"

Die traditionsreiche Sportart ist anspruchsvoll geworden, sagt Anton Empl. Der Bramberger, Vizepräsident im Landesverband und Bezirks-Präsident (Pinzgauer Spielart), hat maßgeblich dazu beigetragen.

Die Zahlen sind eindrucksvoll: 16.000 Eis- und Stocksportler/innen sind beim Fachverband in Salzburg gemeldet, davon 4500 aus 37 Vereinen aus dem Pinzgau. Das Eisschießen hat sich enorm entwickelt, sagt Anton Empl. Der Bramberger ist seit 45 Jahren als Funktionär tätig. Nachfolgend ein Interview mit ihm.

SN/sw/archiv/sbg. fachverband Anton Empl legt sich für die Stockschützen ins Zeug.

Herr Empl, was läuft derzeit in Ihrem Sport?Empl: Auf Verbandsebene, also im Leistungssport, ist es eher ruhig, das wäre auch ...