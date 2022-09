Gläubige im Lungau freuen sich auf 1. Mai

Am 1. Mai 2023 wird mit Erzbischof Franz Lackner der erste Gottesdienst in der generalsanierten Wallfahrtskirche Maria Hollenstein gefeiert. Bis dahin finden die finalen Arbeiten statt.

"Unmittelbar nach Ostern sind die Renovierungsmaßnahmen wieder aufgenommen worden. Die Maßnahmen im Außenbereich konnten inzwischen weitgehend abgeschlossen werden", sagt Pfarrer Manfred Thaler im LN-Gespräch.

Das Vordach der Kirche und die Zäune am oberen und am unteren Kirchplatz sind fertiggestellt. Auch die Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten konnten in den vergangenen Wochen durchgeführt werden: "Damit lässt das äußere Umfeld der Kirche den Endzustand schon mehr als erahnen." Im Inneren sind der Steinboden und die Podeste für die Kirchenbänke verlegt worden. Derzeit ...