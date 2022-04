Hirscher setzt seinen nächsten Schritt

"Die Reise von Van-Deer-Ski geht weiter", teilte Marcel Hirscher am Montag der Welt mit. Er setzt mit eiserner Konsequenz seine Pläne um.

Jetzt ist es also öffentlich und konkret: Der britische Skirennläufer Charlie Raposo (26) wird als erster Fahrer im alpinen Weltcup auf Skiern der Marke "Van Deer" des Tennengauers Marcel Hirscher im Weltcup an den Start gehen. Bisher war Raposo mit Rossignol-Skiern unterwegs. Die beste Weltcup-Platzierung des Briten war bislang ein 16. Rang beim Riesentorlauf in Kranjska Gora im März.

Hirscher hatte seine Skimarke im Herbst des vergangenen Jahres vorgestellt. Und zwar im Rahmen der Eröffnung des neuen Flagshipstores ...