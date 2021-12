Lessacher Lift startete in die Wintersaison

Innerhalb eines halben Tages können Mitglieder des ASVÖ-Schiclubs Lessach einen Liftbetrieb herstellen. So geschehen am vergangenen Wochenende. Rund zehn freiwillige Helfer legten fleißig Hand an. Obmann Martin Sagmeister: "Vorteil ist unsere Struktur als Schiclub. Dadurch gibt es eine große Anzahl von Helfern. Der Lift ist serviciert. Im Herbst erfolgt jeweils die Revision. Die Technik wird dabei einsatzbereit gemacht."

Einzige Bedingung: Naturschnee. Als die Fangschutznetze, Beschilderungen, Prallschutzmatten und die Gehängemontage mit den Liftbügeln schließlich fertiggestellt wurden, freuten sich vor ...