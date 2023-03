Lungauer Volksschüler begreifen ab sofort Salzburg

Mithilfe einer mehrdimensionalen Landkarte kann man die Besonderheiten des Bundeslandes erfassen. Mit dem Titel "Salzburg begreifen" erobert die ausgeklügelte Idee aktuell die Regionen.

Bei der Einschulung in der Volksschule St. Andrä von links: Gabi Wagner, Andrea Pertl-Jäger, Diana Sampl, Lisa Gfrerer, Corinna Maier, Birgit Zechner, Sophie Waldmann, Susanne Fink und Christine Noce Santoro.

Aus der Not heraus haben die drei Pädagoginnen Gabi Wagner, Susanne Fink und Elisabeth Grutschnigg aus Bad Gastein ihr Projekt gestartet. "Wir wollten eine interaktive Lehrunterlage für den Unterricht. Wir unterrichten seit Jahren an der VS Bad Gastein. Die Idee zu diesem Projekt entstand aus dem Wunsch heraus, das Thema ,Unser Bundesland Salzburg' im Unterricht der Grundschule begreifbar zu machen sowie den Bedürfnissen aller Schüler durch Handlungsorientierung Rechnung zu tragen. Wir starteten vor drei Jahren mit dem Satz: ,Da legen ...