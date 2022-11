Mariapfarr: Mit dem Pferd in die Schule

Die Mariapfarrer Volksschulkinder bemühten sich auf dem Schulweg als CO2-Vermeider. Ganz nach dem Motto "Jede ,Klimameile' zählt!".

Zwei Wochen lang sammelten die Mariapfarrer Volksschulkinder "Klimameilen", indem sie ihren Schulweg bestmöglich autofrei absolvierten. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Scooter oder den öffentlichen Verkehrsmitteln: Für jeden umweltfreundlich zurückgelegten Weg klebten die Kinder einen Sticker in ihren Sammelpass. Dieser wird nun an das Klimabündnis Österreich, das die "Klimameilen"-Aktion seit 2002 erfolgreich in Kindergärten und Schulen in ganz Europa durchführt, weitergeleitet.

Mit der Teilnahme an der Kampagne bemühten sich die Kinder nicht nur als CO2-Vermeider, sondern zeigten auch Bewusstsein für ihre Gesundheit. VS-Direktorin Renate Lasshofer: "Bewegung an der frischen Luft fördert die Entwicklung, man geht konzentrierter in den Unterricht und auch das soziale Miteinander auf dem gemeinsamen Schulweg wird gefördert." Die Pädagoginnen schlossen sich dem Eifer ihrer Kinder übrigens gerne an: Auch sie tauschten die Autos mehrmals in der Woche gegen das Fahrrad sowie die Zu-Fuß-Variante. Nun darf man in der Volksschule Mariapfarr gespannt sein, ob man zu den fleißigsten Sammlern österreichweit gehört. Dann winken nämlich tolle Preise.