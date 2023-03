Nachgefragt bei der Zederhauser Jugend

Der starke Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde spiegelt sich auch bei der Jugend wider. Einzig in puncto Mobilität und Freizeit gibt es Wünsche.

In Kooperation mit der Gemeinde Zederhaus und akzente Salzburg wurden gezielte Fragen zum Wohlbefinden der Jugendlichen ausgearbeitet. akzente-Regionalbetreuerin Christina Zitz im LN-Gespräch: "Wir wollten wissen, was sich die jungen Leute wünschen und welche Ideen sie haben. Die Online-Umfrage richtete sich an alle Zederhauser im Alter zwischen 13 und 26 Jahren." Von 15. 12. 2022 bis 31. 01. 2023 konnten die Fragen anonym beantwortet werden. 82 Jugendliche haben sich schließlich an der Umfrage zu den Angeboten in ihrer Heimatgemeinde Zederhaus beteiligt. ...