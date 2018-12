SAK und Anif sind in der Favoritenrolle

Am 2. Jänner startet der 38. UFC Hallencup. Dabei geht es um die begehrte Stier-Trophäe. Zwei Teams sind besonders heiß auf den Titel.

Das neue Jahr beginnt mit einem fußballerischen Leckerbissen. Am Mittwoch, 2. Jänner, startet mit der Partie Anif gegen Leopoldskron (17.30 Uhr) die 38. Ausgabe des UFC Puma Hallencups. Dabei handelt es sich um das größte Hallenturnier des Bundeslandes. Insgesamt 36 Vereine aus der Landeshauptstadt, dem Flachgau, dem Tennengau und dem Pongau kämpfen in neun Gruppen zu je vier Mannschaften um die begehrte Trophäe, den Salzburger Stier. Gespielt wird wie die Jahre zuvor in der Sporthalle Alpenstraße in Salzburg Süd.