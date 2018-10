Salzburg gewinnt gegen Bayern München

Die Handballerinnen siegen knapp mit 24:22. Routinier Ljiljana Milinovic erzielte gleich zwölf Tore.

Die Salzburger Handballerinnen haben eine turbulente Zeit hinter sich. Im vergangenen Jahr stand nach zahlreichen Abgängen der Klassenerhalt in der bayerischen Bezirksliga auf dem Programm. "Das haben wir zum Glück auch geschafft", sagt Headcoach Christian Bleibler.

In der heurigen Saison läuft es dafür sehr gut. Bleibler hat es geschafft, die A-Jugend in die Kampfmannschaft zu integrieren. "Wir wollten eine große Truppe haben, in der wir auch Ausfälle kompensieren können", so der Trainer.