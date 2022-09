Schreibfieber in der Volksschule Lessach

Unter dem Motto "Schüler helfen Schüler" kreierten die Kinder Bilderbücher. Der Reinerlös kommt einem Schulbau in Tansania zugute.

Im Rahmen des Projektunterrichts IBF (Interessens- u. Begabungsförderung) wurde für die 3./4. Stufe der Volksschule Lessach ein Schreibwerkstattprojekt mit Teilnahme am Buchwettbewerb "Schwanenstadt" angeboten. Nina Bogensperger, Lea-Sophie Grießner, Simone Hönegger, Hannah Jesner, Michaela Lankmair, Katharina Lankmair, Emilia Schröcker und Marie Wolfger wurden vom Schreibfieber gepackt und kreierten in Partnerarbeit jeweils ein Bilderbuch zum Thema "Durch Raum und Zeit", vorgegeben von der Jury in Schwanenstadt.

Die Titel lauteten: "Der große Auftrag", "Reise ins Weltall", "Verloren im Dschungel" und "Reise ...