Sie erhalten die alpine Infrastruktur

Über 1000 ehrenamtliche Mitglieder zählt der Alpenverein im Lungau.

Aufgrund der Coronamaßnahmen fand die Jahreshauptversammlung Mitte November nur im absolut notwendigen Ausmaß und ohne Ehrengäste statt. Die Sektion Lungau hat zurzeit 1158 Mitglieder und betreut in ihrem Arbeitsgebiet 300 Kilometer alpine Wanderwege. "Rund zwei Drittel des gesamten Lungaus zählen dazu", sagt Obmann Wilhelm Esl. Zur Sektion gehören auch zwei Schutzhütten: die Landawirseehütte im Göriachtal und die Franz-Fischer-Hütte im Riedingtal in Zederhaus. "Die Pächter der Franz-Fischer-Hütte in Zederhaus bewirtschaften sie mit großem Engagement. Besonders geschätzt bei den Gästen wird die ...