Skitouren-Thema lässt die Wogen hochgehen

In den sozialen Medien und darüber hinaus war der Aufschrei in der Vorwoche groß. Grund dafür sind neue Regelungen für Skitourengeher.

So steht es auf der Homepage der Fanningbergbahnen: "Tourengeher aufgepasst: Das Benutzen der Anlagen wird nur mit gültigem 2G-Nachweis geduldet. Tourengeher parken ausnahmslos am unteren Parkplatz (P2) der Talstation. Das Tourengehen in der Hauptsaison ist untersagt!" Im LN-Gespräch geht Geschäftsführer Anton Sagmeister näher auf die Situation ein: "Eine Problematik ist für uns die Parkplatzsituation. Für Tourengeher gibt es bei uns Parkraum am unteren Parkplatz. Leider halten sich nicht alle daran. Wir wollen ein ordentliches Miteinander. Aber: Es braucht ein rücksichtsvolles ...