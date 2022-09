Tamsweg auf dem Weg zur Sportgemeinde

So belebt war das Tamsweger Sportzentrum schon lange nicht mehr.

Samstagmorgen: Fußball-Präsident Harald Moser mäht noch schnell mit dem neu erworbenen Mähtrak den Rasen, markiert die Linien. Thomas Fussi und Roland Bogensperger spannen die Volleyballnetze. Und Tennis-Obmann Wolfgang Krabath feilt eifrig am Turnierplan: Es ist angerichtet! Drei Fußballspiele, die 10. Gambswirt Open und die Lungau-Beach-Trophy - So viel Sport hat das Tamsweger Sportzentrum schon lange nicht mehr gesehen. Vize-Bgm. Harald Moser (ÖVP), Vorsitzender im Ausschuss für Generationen, Familien, Kinderbetreuung, Sport und Vereine: "Tamsweg wird immer mehr zur Sportgemeinde. Investitionen in ...