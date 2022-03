Tamsweger Bergretter auf gemeinsamer Expedition

Unvergessene Eindrücke erlebten 14 Mitglieder der Bergrettung Tamsweg im Land der Vulkane in Ecuador. Reise-Guide Bernhard Steiner im LN-Gespräch über gemeinsamen Gipfelsiege.

Gewöhnlich gibt es bei der Bergrettung Tamsweg gemeinsame Kameradschaftstouren, Sommer wie Winter. So ging es nach Südtirol/Dolomiten oder Slowenien/Triglav. Bernhard Steiner, Ausbildungsleiter-Stellvertreter und Produktmanager der Messtechnik bei der Firma Impex in St. Michael, organisierte das Vorhaben: "Ich bin beruflich in der ganzen Welt unterwegs. Erster geplanter Termin war eigentlich im Dezember", sagt der 41-Jährige im LN-Gespräch. Im Herbst stellte er die geplante Reise vor. Aus Nahem Osten, Marokko oder den USA wurden die Anden in Ecuador. Ende Jänner ging es ...