Jeden Montag findet im Salzburger Volksgarten im Rahmen der Aktion "Bewegt im Park" ein Training für Menschen mit und ohne Behinderung statt. "Wir wollen Barrieren abbauen", sagt Michaela Bartel von der Sportunion.

Es ist eine Kombination aus einfachen und komplizierteren Übungen mit unterschiedlichen Intensitäten. Jeden Montag ab 17.30 Uhr findet das Projekt "All in One - Ganzkörperfitness" statt.

Es handelt sich dabei um ein kostenloses Sportangebot im Rahmen von "Bewegt ...