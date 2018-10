"Wir pushen uns zu Rekorden"

Die Zwillinge Manuel und Hans-Peter Innerhofer liefen eine sehr starke Saison. Nach zwei "ruhigen" Wochen geht es wieder an die Vorbereitung. Auch 2019 wollen sie Bestleistungen knacken.

Siege, Top-Platzierungen und persönliche Rekorde gab es 2018 wieder zuhauf - das lässt Manuel und Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) zufrieden auf ihr Laufjahr blicken. Nach der Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Graz am 14. Oktober - Manuel wurde Zweiter, Hans-Peter Dritter - traten sie kurz kürzer. Es sind die trainingsärmsten zwei Wochen der Saison. Wobei: Gänzlich Ruhe geben kommt nicht in Frage. "Die Intensität ist ganz klar heraußen, aber komplett zu pausieren ist nicht gut. Da würde man zu schnell zu viel abbauen", sagt Manuel.

Was waren sie, die persönlichen Höhepunkte der Saison 2018? Hans-Peter: "Bei den 5000 Metern auf der Laufbahn in Tübingen (Deutschland) bin ich Vierter geworden, als bester Österreicher unter sehr starken Europäern - in persönlicher Bestzeit von 14:13 Minuten. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, ich habe dafür aber zu viel Führungsarbeit gemacht." Außerdem hebt er die Leistung bei der 5000-Meter Staatsmeisterschaft in Klagenfurt hervor: "Da bin ich ganz knapp hinter Andreas Vojda Zweiter geworden."

Manuel spricht bei seinem Saison-Highlight vom zehnten Platz bei der Berglauf-EM: "Damit habe ich gar nicht gerechnet. Es war sehr heiß, es herrschte eine extreme Luftfeuchtigkeit, aber ich habe mich beim Rennen dann richtig gut gefühlt." Ende August hatte er ein Traum-Wochenende. Erst lief er locker zum Sieg beim Simonysee-Berglauf, tags darauf belegte er beim Kitzbüheler Horn Bergstraßen Lauf sensationell Platz zwei - "ich habe mir nicht viel erwartet und dann vier starke Kenianer hinter mir gelassen." Etwas ärgert ihn noch die Berglauf-Staatsmeisterschaft - "da wollte ich unbedingt den Hattrick, meinen dritten Titel in Serie. Aber ich habe mir wohl zu viel Druck gemacht. Der Lauf war international stark besetzt und ich bin gleich mit den schnellsten Afrikanern mitgelaufen. Mit der Zeit bin ich dann blau gelaufen, es hat mir die Patschen aufgestellt und ich musste mich mit Platz drei begnügen."

Der Blick ist längst nach vorn gerichtet. Hans-Peter: "Vielleicht geht sich noch die Qualifikation für die Hallen-EM 2019 aus. Dafür müsste ich meine Bestzeit über 3000 Meter noch von 8:16 Minuten auf das geforderte Limit von 7:59 drücken." Außerdem wäre es schön, wie schon 2017 bei der Freiluft Team-EM dabei zu sein." Um den 5000-Meter-Startplatz für Österreichs Mannschaft zu ergattern, gilt es, bis zu einem gewissen Stichtag die schnellste Zeit des Jahres gelaufen zu sein. Manuel will sich im kommenden Jahr für die EM und WM im Berglauf qualifizieren - "und wieder persönliche Bestzeiten über 5000, 10.000 und dem Halbmarathon aufstellen. Es ist noch viel mehr drin."

Ein Titel und ein zweiter Platz bei den Staatsmeisterschaften im Crosslauf, und diverse Doppelsiege bei kleineren Läufen seien nebenbei noch erwähnt. Zwischen ihren großen Zielen nutzen die von Peter Bründl trainierten Zwillinge immer wieder Bewerbe als "intensive Trainingseinheit" - im Pinzgau etwa den Ritzenseelauf in Saalfelden, den Sonnberglauf in Leogang oder den Wasserfalllauf in Krimml.

Gelernt hat Manuel einst als Maurer, Hans-Peter als Stuckateur/Trockenbauer. Doch die Arbeit am Bau und zahlreiche Samstags-Einsätze schlugen sich mit den sportlichen Ambitionen. So wagten sie einen Wechsel. Manuel ist jetzt Seilbahntechniker in Gerlos, Hans-Peter Forstarbeiter bei den Bundesforsten im Pinzgau, beide bestreiten derzeit ihre zweite Lehr-Laufbahn.

Nun hätten sie geregelte Arbeitszeiten, die zu ihrem ausdauernden Ehrgeiz passen. Denn die Innerhofers haben einen langen Atem. In einigen Jahren soll es in Richtung Marathon gehen. Dafür sei es jetzt noch zu früh. Manuel: "Die muskuläre Belastung ist beim Marathon noch einmal eine andere. In unserem Alter ist es g'scheiter, auf den Unterdistanzen schnelle Rennen zu laufen."

Voneinander würden sie sehr stark profitieren. Manuel: "Ohne den jeweils anderen wären wir nie so gut. Wir pushen uns gegenseitig zu Rekorden. Und im Training können wir uns so richtig schinden. Etwa bei Tempo-Dauerläufen auf der Straße." Hans-Peter: "Wenn man einmal nicht so motiviert vom Arbeiten heimkommt, gibt es den anderen, der den nötigen Impuls gibt. Kaum ist man in den Laufschuhen drin, ist es ein geiles Gefühl."