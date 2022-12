Zum Abschluss erobert Franz Müllner die Welt

Über 50 Weltrekorde und ein großes Herz für Kinder: Der Kraftlackl aus Tamsweg strebt je einen Rekord auf den sieben Kontinenten an.

Austrian Rock Franz Müllner (52) steht zum Abschluss seiner Karriere vor seinem wohl größten Projekt: Auf jedem Kontinent will er in den kommenden drei Jahren einen Rekord aufstellen.

Los geht es im April in Peru, wo er auf 2500 Meter Seehöhe einen Zug voller Kinder ziehen wird. Im Sommer ist dann ein Weltrekordversuch mit Stars in Hollywood an der Reihe. Die außergewöhnlichen Rekord-Ideen reichen weiter vom U-Boot-Ziehen in Australien bis hin zum Verschieben eines Eisberges in der Antarktis: ...