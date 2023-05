Zwei Jubiläen beim Salzburger Marathon und Frauenlauf: Salzburger sind im Lauffieberf

Kommende Woche gibt es gleich zwei Jubiläen. Der Salzburger Marathon feiert sein 20-Jahre-Jubiläum und der Frauenlauf findet zum 15. Mal statt. Zudem wurde das Laufprogramm erweitert.

Vom 18. bis 21. Mai steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen des Laufsports. Bereits zum 20. Mal findet der Salzburg-Marathon statt. Zum heurigen Jubiläum hat sich Organisator Johannes Langer einiges einfallen lassen.

Neben dem klassisches Marathon am Sonntag, 20. Mai, gibt es an diesem Tag auch wieder einen Halbmarathon, einen Staffel-Marathon und zusätzlich einen zehn Kilometer langen City Run. "Das verlängerte Wochenende durch den Feiertag am Donnerstag ist auch für alle österreichischen Laufbegeisterten ideal, ihre Teilnahme an den Lauffestspielen mit einem genussreichen Aufenthalt in der Stadt Salzburg oder der Umgebung zu verbinden", sagt Langer. Sämtliche Teilnehmer am Marathon bekommen eine Medaille. "Das wird für alle Beteiligten eine besondere Erinnerung an die Lauffestspiele sein", sagt Langer.

Lauf auf den Gaisberg mit einem Quiz entlang der Strecke

Bereits am Donnerstag, 18. Mai, startet im Volksgarten das "Gipeltreffen". Von dort müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine neun Kilometer langen Strecke auf den Gaisberg absolvieren. Die Höhendifferenz beträgt 850 Meter. "Bei diesem Event steht weniger der Wettbewerb, sondern das bewusste Erleben einer traumhaften und stadtnahen Naturlandschaft im Vordergrund", erklärt Ideengeber und Veranstalter Johannes Langer. Als Besonderheit gibt es ein Quiz entlang der Strecke mit hinterlegtem QR-Code. Nach der Zielankunft bei der "Goasn Alm" gibt es dort Verpflegung durch Speis und Trank sowie eine musikalische Unterhaltung.

15. Salzburger Frauenlauf mit anschließender Jubiläumsfeier

Ein weiterer Höhepunkt im Laufe des Wochenendes ist seit vielen Jahren der Salzburger Frauenlauf, der am Freitagabend mit seiner 15. Austragung ebenfalls ein Jubiläum feiert. Dabei steht der ganze Nachmittag und Abend im Zeichen der Frau. Nach dem Lauf gibt es eine Jubiläumsfeier zuerst im Volksgarten und später in einem Club in der Altstadt, in dem alle Teilnehmerinnen einen kostenlosen Eintritt samt Willkommensdrink erhalten.