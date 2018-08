Alkoholisiert rollte am Montagabend ein 28-jähriger Fahrzeuglenker vor einer Ampel am Bahnhofsplatz in Zell am See mit seinem Fahrzeug nach hinten und touchierte dabei den hinter ihm stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Dem Lenker wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wurde bei der BH Zell am See angezeigt.

Quelle: SN