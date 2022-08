1,92 Promille: Radfahrer fuhr in Salzburg gegen Mauer

Die Polizei untersagte dem 28-Jährigen die Weiterfahrt.

Ein 28-jähriger Flachgauer fuhr mit seinem Fahrrad in der Nacht auf Montag um kurz nach zwei Uhr am Elisabethkai stadtauswärts. Laut seinen eigenen Angaben hantierte er mit dem Handy und fuhr deshalb gegen eine Mauer. Er zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Die Behandlung in einem Krankenhaus lehnte der 28-Jährige ab. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,92 Promille. Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, der Lenker wird angezeigt.